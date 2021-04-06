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En güvendiği çalışanı dolandırdı

14 yıldır tanıyordu. Güvendi iş verdi, altınlarını emanet etti. Ama o yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınla sırra kadem bastı