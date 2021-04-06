14 yıldır tanıyordu. Güvendi iş verdi, altınlarını emanet etti. Ama o yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınla sırra kadem bastı
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En güvendiği çalışanı dolandırdı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.