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Erdoğan’dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kudüs ile ilgili videolu paylaşım yaptı. İsrail’in devlet terörüne tepki gösteren Erdoğan, Filistin için çağrıda bulundu.