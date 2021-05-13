Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kudüs ile ilgili videolu paylaşım yaptı. İsrail’in devlet terörüne tepki gösteren Erdoğan, Filistin için çağrıda bulundu.
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Erdoğan’dan Kudüs çağrısı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.