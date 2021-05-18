Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın işgalci İsrail’e hassas güdümlü füze satışına sert tepki gösterdi. Amerikan Başkanı Biden’a “Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz” dedi. Dünyaya da Kudüs çağrısı yaptı.
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Erdoğan’dan Kudüs için çağrı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.