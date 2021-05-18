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Erdoğan’dan Kudüs için çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın işgalci İsrail’e hassas güdümlü füze satışına sert tepki gösterdi. Amerikan Başkanı Biden’a “Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz” dedi. Dünyaya da Kudüs çağrısı yaptı.