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Esnafta bayram havası

Restoranların açılacağını duyan esnaf mutluluktan havalara uçtu.Türkiye’nin dört bir yanından renkli görüntüler geldi. Bazı esnaflar müşterilerine davullu zurnalı karşılama hazırladı.

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