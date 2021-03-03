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Esnafta bayram havası

Restoranların açılacağını duyan esnaf mutluluktan havalara uçtu.Türkiye’nin dört bir yanından renkli görüntüler geldi. Bazı esnaflar müşterilerine davullu zurnalı karşılama hazırladı.