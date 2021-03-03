Restoranların açılacağını duyan esnaf mutluluktan havalara uçtu.Türkiye’nin dört bir yanından renkli görüntüler geldi. Bazı esnaflar müşterilerine davullu zurnalı karşılama hazırladı.
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Esnafta bayram havası
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.