Estetik yaptırmak isteyenler dikkat!

Estetik faciaları günden güne artıyor. Bu facialardan nasıl korunabiliriz? Dermatoloji Uzmanı Zahide Eken atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.