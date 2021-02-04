Bu dönemde ev dekorasyonunda doğaya dönüş öne çıktı. Doğaya dönüş renklerle ve dokularla mekanın içine entegre edilebiliyor.
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Ev dekorasyonunun püf noktaları
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.