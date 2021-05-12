Filistin’de İsrail’in insanlık suçu sürüyor. Dünya zulme sessiz. İsrail’in hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Mescid-i Aksa’da direniş sürüyor. Netanyahu “Savaştayız” açıklaması yaparken Filistinli direnişçiler geri adım atmayacaklarını duyurdu
ABONE OL
Filistin ateş altında
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.