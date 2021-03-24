Salgınla birlikte pek çok şey online hale geldi. Telefon, tablet, televizyon karşısında çok fazla zaman geçirmeye başladık. Bu artış gözlerimi de bozmaya başladı. İşin uzmanından önemli uyarılar var.
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Göz sağlığımızı nasıl koruruz?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.