“Gürültü değil, kalp fısıltılarımızı dinleyelim.” atv Kahvaltı haberleri yazar ve neyzen Hakan Mengüç’ü ağırladı. #atvhaber #haber #gündem #Salı #Ramazan
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Hakan Mengüç atv Kahvaltı Haberleri’nin konuğu oldu
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.