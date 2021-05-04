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Hakan Mengüç atv Kahvaltı Haberleri’nin konuğu oldu

“Gürültü değil, kalp fısıltılarımızı dinleyelim.” atv Kahvaltı haberleri yazar ve neyzen Hakan Mengüç’ü ağırladı. #atvhaber #haber #gündem #Salı #Ramazan

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