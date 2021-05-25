Pek çok kadın farklı nedenlerle anne olmayı erteliyor. Peki hamilelik için ideal yaş aralığı ne? Doğum vücudu yeniler mi? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsmail Çepni atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Hamilelik için ideal yaş aralığı
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