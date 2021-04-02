Son yıllarda yatırımcısı bir hayli artan kripto paralarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu bir çalışma başlattı.
ABONE OL
Hazine’den kripto para açıklaması
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.