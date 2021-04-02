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Hazine’den kripto para açıklaması

Son yıllarda yatırımcısı bir hayli artan kripto paralarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu bir çalışma başlattı.