İddiaları tek tek çürüttü, “her kuruşun izi sürülebilir” dedi. Maliye ve Hazine eski Bakanı Berat Albayrak, avukatı aracılığıyla CHP tarafından başlatılan karalama kampanyası için çok sert açıklamalar yaptı. Hakkındaki iftiraları yargıya taşıdı.
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İftiralar yargıya taşınıyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.