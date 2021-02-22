Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

İftiralar yargıya taşınıyor

İddiaları tek tek çürüttü, “her kuruşun izi sürülebilir” dedi. Maliye ve Hazine eski Bakanı Berat Albayrak, avukatı aracılığıyla CHP tarafından başlatılan karalama kampanyası için çok sert açıklamalar yaptı. Hakkındaki iftiraları yargıya taşıdı.