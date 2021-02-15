İğne atsan yere düşmez

Büyük şehirlerde toplu taşımada yarı kapasite ile çalışma kuralı getirilmişti. Ne yazık ki bu kurala son zamanlarda uyulmuyor. Kabataş Bağcılar arasında çalışan tramvayda kaydedilen görüntüler adeta bunun kanıtı gibi.
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.