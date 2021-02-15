Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

İğne atsan yere düşmez

Büyük şehirlerde toplu taşımada yarı kapasite ile çalışma kuralı getirilmişti. Ne yazık ki bu kurala son zamanlarda uyulmuyor. Kabataş Bağcılar arasında çalışan tramvayda kaydedilen görüntüler adeta bunun kanıtı gibi.