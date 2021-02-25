İstanbul Esenyurt’ta dün 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin arasında 6 çocuğuyla mahsur kalan bir anne son çare olarak çocuklarını teker teker pencereden aşağıya attı. Yürekler ağza geldi. İşte o anlar…
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İnanılmaz kurtuluş
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.