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İnanılmaz kurtuluş

İstanbul Esenyurt’ta dün 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin arasında 6 çocuğuyla mahsur kalan bir anne son çare olarak çocuklarını teker teker pencereden aşağıya attı. Yürekler ağza geldi. İşte o anlar…