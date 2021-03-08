İş dünyasında kadın olmak çok ta kolay değil. Ama her türlü zorluğa rağmen bu alanda rol model olan ve kendi başarılarıyla başka kadınlara örnek olan kadınlardan biri atv Kahvaltı Haberleri’nin konuğu oldu.
ABONE OL
İş dünyasında kadın olmak…
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.