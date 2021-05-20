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İsrail karış karış işgal ediyor

İsrail’in insanlık dışı saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bombaların hedefinde genellikle siviller var. Hatta yardım kuruluşunu bile bombaladılar.