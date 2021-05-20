İsrail’in insanlık dışı saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bombaların hedefinde genellikle siviller var. Hatta yardım kuruluşunu bile bombaladılar.
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İsrail karış karış işgal ediyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.