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İsrail sivilleri vuruyor

İsrail’in ölüm saçan bombalardan biri eve isabet etti. Ev bir aileye mezar oldu. O evde karısını ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli baba dehşet anlarını anlattı.