İsrail’in ölüm saçan bombalardan biri eve isabet etti. Ev bir aileye mezar oldu. O evde karısını ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli baba dehşet anlarını anlattı.
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İsrail sivilleri vuruyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.