Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni insan hakları eylem planından bahsederken kadına yönelik şiddete özel bir parantez açtı. Planda bahsedilen “ısrarlı takip” kavramı ne anlama geliyor? Avukat Merve Uçanok atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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“Israrlı takip” ne demek?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.