Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için önemli bir uyarı yayımladı. Bugün şiddetli yağış ve sel beklentisi var. Peki sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?
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İstanbullular dikkat!
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.