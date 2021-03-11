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İstanbullular dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için önemli bir uyarı yayımladı. Bugün şiddetli yağış ve sel beklentisi var. Peki sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?