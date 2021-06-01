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İşte normalleşme adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm Türkiye’nin merakla beklediği normalleşme adımlarını açıkladı. Hayatın her alanında yaşanacak o değişiklikler neler?