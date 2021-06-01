Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm Türkiye’nin merakla beklediği normalleşme adımlarını açıkladı. Hayatın her alanında yaşanacak o değişiklikler neler?
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İşte normalleşme adımları
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.