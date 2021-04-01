Çin aşısından sonra Alman aşısı da Türkiye’de. Aşının taşra sevkiyatı da başladı. Aşı olmak isteyenlerin seçme hakkı da var. Peki seçmeli aşı randevusunu nasıl alacağız?
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İsteyene Çin isteyene Alman aşısı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.