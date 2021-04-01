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İsteyene Çin isteyene Alman aşısı

Çin aşısından sonra Alman aşısı da Türkiye’de. Aşının taşra sevkiyatı da başladı. Aşı olmak isteyenlerin seçme hakkı da var. Peki seçmeli aşı randevusunu nasıl alacağız?