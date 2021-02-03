İzmir bir gecede göle döndü. Ortalama 3 ayda yağan yağmur 8 saatte yağınca çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel araçları sürükledi. Ardından büyük hasar bıraktı.
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İzmir’de ‘felaket’ görüntüler
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.