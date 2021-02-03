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İzmir’de ‘felaket’ görüntüler

İzmir bir gecede göle döndü. Ortalama 3 ayda yağan yağmur 8 saatte yağınca çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel araçları sürükledi. Ardından büyük hasar bıraktı.