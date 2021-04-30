17 günlük tam kapanmadan psikolojik olarak en az hasarla çıkmak için neler yapmalıyız? Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
ABONE OL
İzolasyonda ruh sağlığını korumak
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.