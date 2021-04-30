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İzolasyonda ruh sağlığını korumak

17 günlük tam kapanmadan psikolojik olarak en az hasarla çıkmak için neler yapmalıyız? Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.