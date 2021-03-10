Meclis’te kadına karlı şiddete yönelik önemli bir adım atıldı. Komisyon kurulması kararlaştırıldı. Meclis’teki tüm partiler karar destek verdi.
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Kadına şiddete karşı komisyon
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.