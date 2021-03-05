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Kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutu

Kadın yönelik şiddette psikolojik boyut çok hassas bir başlık olarak öne çıkıyor. Uzman psikolog Rukiye Karaköse atv Kahvaltı Haberleri’nde şiddet ile psikoloji bağını değerlendirdi.