Kadın yönelik şiddette psikolojik boyut çok hassas bir başlık olarak öne çıkıyor. Uzman psikolog Rukiye Karaköse atv Kahvaltı Haberleri’nde şiddet ile psikoloji bağını değerlendirdi.
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Kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutu
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