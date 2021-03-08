Cumhurbaşkanı Erdoğan özel mesajında “Kadınlarımızla gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. #Erdoğan #8MartDünyaKadınlarGünü #WomensDay
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Kadınlar Gününe özel mesaj
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.