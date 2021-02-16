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Kafe-restoranlar için umut var mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü atv Kahvaltı Haberleri’nin konuğu oldu. Mutasyonlu virüsler, aşılar, kafe ve restoranların durumu gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.