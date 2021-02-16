Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü atv Kahvaltı Haberleri’nin konuğu oldu. Mutasyonlu virüsler, aşılar, kafe ve restoranların durumu gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.
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Kafe-restoranlar için umut var mı?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.