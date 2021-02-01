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Kafe ve restoranlar için çözüm ne? Normalleşme için henüz erken mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer atv Kahvaltı Haberleri’nde akıllardaki soruları yanıtladı.