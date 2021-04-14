Ramazan ayının en sevilen tatlılarından Güllaç nasıl yapılıyor? Bu tarif diğer Güllaç tariflerinden biraz daha farklı. Çünkü kalorisi düşük.
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Kalorisi düşük Güllaç tarifi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.