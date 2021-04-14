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Kalorisi düşük Güllaç tarifi

Ramazan ayının en sevilen tatlılarından Güllaç nasıl yapılıyor? Bu tarif diğer Güllaç tariflerinden biraz daha farklı. Çünkü kalorisi düşük.