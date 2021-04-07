Kanser farkındalık haftasındayız. Tıp dünyası hastaları iyileştirmeye çalışırken, diğer yandan hiçbir bilimsel veriye dayanmayan hurafeler dolaşımda. Nedir bu kanser hurafeleri?
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Kanser hurafelerine dikkat!
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.