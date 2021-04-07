Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

Kanser hurafelerine dikkat!

Kanser farkındalık haftasındayız. Tıp dünyası hastaları iyileştirmeye çalışırken, diğer yandan hiçbir bilimsel veriye dayanmayan hurafeler dolaşımda. Nedir bu kanser hurafeleri?