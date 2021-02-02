Bireysel olarak çevreye ne kadar zarar veriyoruz, bu dünyada nasıl bir iz bırakıyoruz? Bireysel olarak yapacağımız basit değişiklikler çevre için büyük bir öneme sahip.
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Karbon ayak izimiz
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.