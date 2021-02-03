Saatlerce masa başında oturmaktan kaynaklanan duruş bozuklukları, yaşla birlikte gelen kemik erimesi birçoğumuzun sorunu. Peki bu sorunlarla nasıl baş edilir?
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Kas güçlendirme programı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.