Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu’nun öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayette katil zanlısının soğukkanlılığı dikkat çekiyor.
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Katili kamerada
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.