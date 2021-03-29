73 yaşındaki Hüseyin Özkan ömrünü Ege’nin lezzeti ve zenginliği olan otların peşinde geçirdi. Ot satarak 6 çocuk okuttu.
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Kemeraltı’nın rakip tanımaz otçusu
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.