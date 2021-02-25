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Kendi küçük marifetleri büyük

Millet Kütüphanesinin yeni çalışanı ve maskotu. O yapay zekalı bir robot. Konuşabiliyor, top oynuyor ve her geçen gün kendini geliştiriyor