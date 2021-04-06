Çok sayıda diyet yöntemi var. Onlardan biri, bu sıralarda sıklıkla duyduğumuz Ketojenik diyet. Nasıl yapılıyor, nasıl bir etkisi var? İşte ayrıntılar…
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Ketojenik diyet nasıl yapılır?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.