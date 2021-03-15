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Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen ilk sinyaller yeniden topyekün kapanma gündemde değil gibi görünüyor. Ancak vaka sayısının seyrine göre tüm seçenekler masada