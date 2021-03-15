Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen ilk sinyaller yeniden topyekün kapanma gündemde değil gibi görünüyor. Ancak vaka sayısının seyrine göre tüm seçenekler masada
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.