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Köpeğini bulana ödül

Evde olmamasını fırsat bildiler ve değerli en varsa çaldılar. Köpeği Aras’ı bile. “Onsuz yaşayamam” diyen genç kadın Aras’ı bulan olursa ona ödül vermeyi düşünüyor.