Kovid salgınında beslenme ile sağlık arasındaki ilişkiyi Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Koronadan koruyucu besinler…
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.