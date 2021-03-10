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Koronavirüse karşı heyecan verici ilaç

Tüm dünyanın umutla beklediği haberlerden biri Jackson Laboratuvarı geldi. Kahvaltı Haberleri'nde Nihan Günay'ın konuğu olan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz bulunan ilacı anlattı.