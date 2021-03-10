Tüm dünyanın umutla beklediği haberlerden biri Jackson Laboratuvarı geldi. Kahvaltı Haberleri'nde Nihan Günay'ın konuğu olan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz bulunan ilacı anlattı.
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Koronavirüse karşı heyecan verici ilaç
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.