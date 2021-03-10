atv Kahvaltı Haberleri’nin sunucusu Nihan Günay, kadınlara yönelik şiddete karşı isyan etti...Günay, “Kadına şiddet, kollektif bir suça dönüşmüş durumda... Hepimiz suçluyuz... Genç kızlarımızı koruyamıyoruz.” dedi. #atvhaber #KadinaSiddet #haber #gündem
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“Koruyamıyoruz”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.