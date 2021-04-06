Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi. “Kovid akciğerleri bombardımana tutuyor” “Genç yaşta inme oranı Korona ile arttı” “Kovid kalp kasında iltihap yapıyor”
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“Kovid akciğerleri bombardımana tutuyor”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.