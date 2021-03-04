İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat iddiaya göre evine gelen kuryeyi 2 saat boyunca alıkoydu. O genç başına gelenleri atv Haber’e anlattı.
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Kuryeye sosyete işkencesi
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