Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.
ABONE OL
Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.