53 yaşındaki Ferhan Tetik 1 hafta önce ortadan kayboldu. Ailesi Tetik’in ölü bulunduğunu Müge Anlı’nın programında haber aldı. Ama bu bir intihar mı cinayet mi sorusu henüz yanıt bulabilmiş değil.
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Müge Anlı’nın programında öğrendiler, bir aileyi yıkan haber
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.