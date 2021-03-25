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Müge Anlı’nın programında öğrendiler, bir aileyi yıkan haber

53 yaşındaki Ferhan Tetik 1 hafta önce ortadan kayboldu. Ailesi Tetik’in ölü bulunduğunu Müge Anlı’nın programında haber aldı. Ama bu bir intihar mı cinayet mi sorusu henüz yanıt bulabilmiş değil.