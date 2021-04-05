Muhalefet emekli amirallerin darbe imalı bildirisine uzun süre sessiz kaldı. Sonrasında ilk açıklama Meral Akşener’den geldi. İşte muhalefetin bildiri için söyledikleri.
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Muhalefet darbe imalı bildiri için ne dedi?
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