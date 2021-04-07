Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde ortopedi ve kök hücre konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki önceden Diyarbakır’dan Batı illerine olan sağlık için seyahatler tersine döndü
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Mutant virüs gölgesinde eğitim
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.