Mars Kaşifi yolculuğunu bitirdi. Yüzeye iniş başarıyla tamamlandı. NASA paylaşımında Türkiye’deki Salda Gölü’ne de vurgu yaptı.
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NASA’nın Kaşifi Mars’a indi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.