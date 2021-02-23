Neden engellemiyorsunuz?

Pitbulllar, kağıt üzerinde evde beslenmeleri, sokakta ağızlıksız tasmasız dolaştırılmaları aysak. Ancak gerçek hayatta durum çok farklı. Sık sık ekranlar pitbull dehşeti haberleri yansıyor.
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.