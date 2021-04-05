Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyadan dağıtıma sokulan bildiriye en sert tepkilerden biri MHP lideri Bahçeli’den geldi. İşte siyasetin tepkisi.
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O bildiriye tepki yağdı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.