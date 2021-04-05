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O bildiriye tepki yağdı

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyadan dağıtıma sokulan bildiriye en sert tepkilerden biri MHP lideri Bahçeli’den geldi. İşte siyasetin tepkisi.